Kütahya'da Tarım Arazilerinin Kullanımı Kontrol Edildi

Kütahya Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personellerince "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)" projesi çerçevesinde yüzde 50 hibeli dağıtılan domates ve biber fide dikim alanlarının kontrol edildiği bildirildi.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)" projesi faaliyetleri arasında yüzde 50 hibeli dağıtılan domates ve biber fide dikim alanları Kütahya Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personellerince kontrol edildi. Üreticilerin üretimden memnun oldukları, elde ettikleri ürünleri de semt pazarlarında direk tüketiciyle buluşturdukları gözlemlendi. Üreticiler birim alandan önceki yıllara oranla daha iyi gelir elde ettiklerini ve aile ekonomisine önemli derecede katkı sağladıklarını belirttiler. - KÜTAHYA