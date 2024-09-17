Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Tarım Arazilerinin Kullanımı Kontrol Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü, TAKE projesi kapsamında yüzde 50 hibeli domates ve biber fide dikim alanlarını kontrol etti. Üreticiler, elde ettikleri ürünleri doğrudan tüketiciye sunarak aile ekonomilerine önemli katkı sağladıklarını belirttiler.

Kütahya Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personellerince "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)" projesi çerçevesinde yüzde 50 hibeli dağıtılan domates ve biber fide dikim alanlarının kontrol edildiği bildirildi.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)" projesi faaliyetleri arasında yüzde 50 hibeli dağıtılan domates ve biber fide dikim alanları Kütahya Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personellerince kontrol edildi. Üreticilerin üretimden memnun oldukları, elde ettikleri ürünleri de semt pazarlarında direk tüketiciyle buluşturdukları gözlemlendi. Üreticiler birim alandan önceki yıllara oranla daha iyi gelir elde ettiklerini ve aile ekonomisine önemli derecede katkı sağladıklarını belirttiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Haberler Ekonomi Güncel Tarım

Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor

Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Tüm gözler Erdoğan'da

 Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay

Yenge, farkında olmadan Narin'in katilinin adını mı verdi?

 Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış

Otopside tespit edilen detay Türkiye'yi ayağa kaldıracak
Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek

Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Akkaya olayı nedir, ne kadar hapis cezası aldı? Deniz Akkaya'nın suçu ne? YDS/2 BAŞVURU EKRANI: YDS/2 ne zaman yapılacak 2024? YDS başvuru kılavuzu yayınlandı! Doğuş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Doğuş kaç yaşında, nereli? Doğuş biyografisi! Hediye Güran Narin'in neyi oluyor? Hediye Güran, Narin cinayeti ile ilgili ne dedi? İstanbul su kesintisi sorgulama! 17 Eylül İSKİ su kesintisi olan ilçeler hangisi? Rüyada ağlamak ne anlama gelir? Rüyada kendisinin ağladığını görmek ne anlama gelir? Gülseren Ceylan kimdir, kaç yaşında? Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan ne dedi? Müge Anlı, Hatice Musaoğlu öldürüldü mü, olayı ne? Hatice Musaoğlu nerede, ne zaman kayboldu? UEFA Şampiyonlar Ligi bugün hangi maçlar var? 17 Eylül Şampiyonlar ligi maçları! Müge Anlı canlı yayın bilgileri: Müge Anlı, Hatice Musaoğlu'na ne oldu, öldürüldü mü? Müge Anlı canlı izleme linki! Bir Gece Masalı 3. Bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu?
title