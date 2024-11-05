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Kütahya'da Soğuklar Gelince Kışlık Ürün Satışları Artış Gösterdi

Kütahya'da Soğuklar Gelince Kışlık Ürün Satışları Artış Gösterdi
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Tavşanlı'da esnaflar, soğuk havaların etkisiyle atkı, bere, kaşkol ve eldiven satışlarına hız verdi. Geçtiğimiz yıla göre fiyatların arttığını belirten esnaf, vatandaşların en çok bereye ilgi gösterdiğini ifade etti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde soğukların etkisi ile atkı ve bere satışları başladı.

Soğuk havanın kendini hissettirmeye başladığı Tavşanlı'da esnaf kışlık giysi ve aksesuarların satışına başladı. Soğuk havalardan korunmak isteyen vatandaşlar için işe koyulan esnaf, kışlık atkı, bere, kaşkol ve eldivenleri tezgahlara çıkardı. Tezgahlarda atkı, bere, kaşkol gibi ürünlerin fiyatlarının ise 50 ila 150 lira arasında olduğunu belirten esnaf, satışların birkaç gündür arttığını ifade etti.

Tavşanlı'da seyyar satış yapan Taner Gök, ürünlerin fiyatının geçtiğimiz yıla göre biraz arttığını söyledi. Vatandaşların şu anda bereyi daha çok tercih ettiğini dile getiren Gök, "Önümüz artık kış, şapka, atkı, eldiven, kaşkol modellerimizi tezgaha çıkardık. Kış hazırlığını yapıyoruz. Fiyatlarımız geçen seneye göre biraz arttı. Ama satışlarımız havaların soğuması ile başladı. Havalar daha da soğudukça satışlarımız artacaktır. Şu anda vatandaşların bereye ilgisi fazla. " diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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