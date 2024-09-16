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Kütahya'da Simav Hünnapı Pazarların Gözdesi Oldu

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde pazara gelenler, sağlık faydalarıyla bilinen 'doktor hünnap' isimli Simav Hünnapı'na yoğun ilgi gösteriyor. Meyvenin satış fiyatı 50 TL olarak belirlenmiş.

Kütahya'nın Hisarcık ilçe pazarında tezgahlarda yerini alan ve halk arasında "doktor hünnap" olarak anılan Simav Hünnapı pazarın gözde meyvelerinden biri haline geldi.

Pazarda Simav'dan getirdiği hünnap meyvesini 50 TL'den satışa sunan İbrahim Barafil, daha önceleri Manisa'ya bağlı Demirci ilçesinden getirdikleri hünnapın son yıllarda Simav ilçesinde de yetiştirilmeye başladığını belirterek, "Güçlü antioksidan özelliği nedeniyle karaciğer rahatsızlıklarından çeşitli kanser türlerinin yanında diyabet, sarılık ve ülser gibi birçok hastalığın iyileşme sürecine olumlu etkileri bulunduğu bilinen hünnap meyvesi ilçemiz pazarında büyük rağbet görüyor. Şu an satışlarımız çok iyi gidiyor" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hisarcık Simav

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