Kütahya'da Selektör Kontrolleri ve Tamir Çalışmaları Başladı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce merkez ve ilçe köylerinde bulunan selektörlerin kontrol ve tamirlerinin yapıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kütahya merkez ve ilçe köylerinde bulunan selektörlerin kontrolleri yapılıyor, arızalı selektörlerin tamir ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, selektörlerin kontrollerinin yapılıp, arızalı olanların tamir edilmesi suretiyle harman sezonundan sonra tohum temizleme hizmetlerinin aksamadan devam etmesinin hedeflendiğini ifade ettiler. - KÜTAHYA