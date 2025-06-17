Kütahya'da Selektör Kontrolleri ve Tamir Çalışmaları Başladı
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, merkez ve ilçe köylerinde bulunan selektörlerin kontrol ve tamirini gerçekleştiriyor. Hedef, tohum temizleme hizmetlerinin harman sezonundan sonra aksamadan devam etmesi.
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce merkez ve ilçe köylerinde bulunan selektörlerin kontrol ve tamirlerinin yapıldığı bildirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kütahya merkez ve ilçe köylerinde bulunan selektörlerin kontrolleri yapılıyor, arızalı selektörlerin tamir ediliyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, selektörlerin kontrollerinin yapılıp, arızalı olanların tamir edilmesi suretiyle harman sezonundan sonra tohum temizleme hizmetlerinin aksamadan devam etmesinin hedeflendiğini ifade ettiler. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi