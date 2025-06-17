Kütahya'da Selektör Kontrolleri ve Tamir Çalışmaları Başladı

Kütahya'da Selektör Kontrolleri ve Tamir Çalışmaları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, merkez ve ilçe köylerinde bulunan selektörlerin kontrol ve tamirini gerçekleştiriyor. Hedef, tohum temizleme hizmetlerinin harman sezonundan sonra aksamadan devam etmesi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce merkez ve ilçe köylerinde bulunan selektörlerin kontrol ve tamirlerinin yapıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kütahya merkez ve ilçe köylerinde bulunan selektörlerin kontrolleri yapılıyor, arızalı selektörlerin tamir ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, selektörlerin kontrollerinin yapılıp, arızalı olanların tamir edilmesi suretiyle harman sezonundan sonra tohum temizleme hizmetlerinin aksamadan devam etmesinin hedeflendiğini ifade ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si kapatılıyor

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapatılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamera kayıttaydı! Sığınmacı kadın, yaptığı rezilliğin bedelini ağır ödedi

Yaptığı rezilliğin bedeli ağır oldu
Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
İran mı İsrail mi? Kuzey Kore, tüm dünyanın kilitlendiği savaşta tarafını seçti

Kuzey Kore, tüm dünyanın kilitlendiği savaşta tarafını seçti
Hakemin yanında yaptı! Boca Juniors maçında Kerem Aktürkoğlu'nu çıldırtan hareket

Boca Juniors maçında Kerem'i çıldırtan hareket
İran'ın gizli silahı! Hamaney tehdidi sonrası sahaya sürmeye hazırlanıyorlar

İran'ın gizli silahı! Hamaney tehdidi sonrası sahaya sürüyorlar
İzmir'de 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

İzmir'de ölümlü taksi kazası kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.