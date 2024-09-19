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Kütahya'da Şekerpancarı Ekim Sahaları Denetlendi

Kütahya'da Şekerpancarı Ekim Sahaları Denetlendi
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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ildeki şeker fabrikalarının şekerpancarı ekim sahalarında denetimler gerçekleştirerek münavebe planına uyum ve üretim taahhüdüne göre ekim yapılıp yapılmadığını kontrol etti.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilde ekim yapan şeker fabrikalarının şekerpancarı ekim sahalarında denetim ve tespit yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından Kütahya'da ekim yapan şeker fabrikalarının şekerpancarı ekim sahalarında münavebe planına uyum, üretim taahhüdüne göre ekim yapılıp yapılmadığı ve PAKSİS kayıt sistemi ile üretim parsellerinin uyumu örnekleme yöntemi kullanılarak denetim ve tespitler yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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