Kütahya'da Şeker Pancarı Üretimi Rekor Kırıyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde geçen yıl bin 250 ton olan şeker pancarı üretiminin bu yıl 2 bin tonu aşması bekleniyor.

Hisarcık ilçesinde üreticiler pancar hasadına başladı. Üreticiler tarlalarından hasat ettikleri şeker pancarları önce traktörlere, daha sonra tırlara yüklenerek Kütahya Şeker Fabrikası'na teslim ediyor. Bu yılki üretimle ilgili bilgi veren Hisarcık Pancar Ekicileri Grup Başkanı Mehmet Özkan, pancarda kota uygulamasının ardından çok az üreticinin pancar ektiği ilçede son 2 yıldan beri çiftçilerin pancar ekimine yöneldiğini söyledi. Özkan, "Bu sene pancar ekimi sonrası yağmur yağmadığı için pancar filizlenmeyince sulamak zorunda kaldık. Bu sayede pancarlar filizlendi. Bu sene verim çok iyi. Çiftçilerimiz makineleşti. Ekim, ara çapa ve söküm makinelerimiz var. Bu nedenle işçi masrafımız olmuyor. Pancarın getirisi de iyi. Pancar eken çiftçi sayısının önümüzdeki yıllarda daha da artmasını bekliyoruz. Pancar üreticilerimize kazasız belasız bir sezon diliyorum" dedi.

İlçede bu yıl 18 pancar üreticisi yaklaşık 400 dekar alana pancar ekimi yaparken, rekoltenin 2 bin ton civarında olması bekleniyor. Geçen yıl ise 12 üretici 236 dekar alana pancar ekimi yapmış ve rekolte bin 250 ton olarak gerçekleşmişti. - KÜTAHYA