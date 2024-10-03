Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Şeker Pancarı Söküm Mesaisi Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın İkizhöyük Mahallesi'nde çiftçiler, bu yıl yüksek verimle hasat ettikleri şeker pancarlarını fabrikaya teslim ediyor. Üreticiler, devlet ve millete ekonomik katkıda bulunmanın önemini vurguladı.

Kütahya'da çiftçilerin şeker pancarı sökümü mesaisi başladı. Üreticiler tarlalardan hasat ettikleri şeker pancarlarını traktörlere yükleyip fabrikanın teslim alacağı alana götürüyor.

Kütahya'nın İkizhöyük Mahallesi'nde pancar ekerek geçimini sağlayan Ali İhsan Kargın ve Mustafa Özçelik, "Mahallemizde genellikle pancar üretiliyor. Üretim işini seviyoruz. Bu yıl pancarda verim çok iyi. Üreterek hem kendimize hem de devletimize ekonomik katkıda bulunmak istiyoruz" diye konuştular.

Mehmet Özçelik isimli üretici de, "Biz üreteciler olarak devletimiz ve milletimiz için üretmeye ve insanlarımızın gıdaya ulaşımını daha da kolaylaştırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İkizhöyüklü üreticiler, bu sene pancarın verimli olduğunu belirtirken, ton fiyatının fabrika tarafından 2 bin 375 TL'den alındığını ifade ettiler.

Kütahya il genelinde bin 200 çiftçinin yılda yaklaşık 350 bin ton pancar ürettiği öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kütahya Ekonomi Güncel

Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu

Piyasaların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti

Netanyahu telefonda "Anlaştık" deyip son anda silaha sarılmış

 Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti

Vatandaşın muzdarip olduğu konu, vekili de isyan ettirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u nasıl öldürdü? Münevver Karabulut otopsi raporu! Galatasaray-RFS maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-RFS maçı hangi kanalda, şifresiz mi? TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 EKİM: RFS-Galatasaray maçı saat kaçta? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var? Cem Garipoğlu yurt dışında mı? Cem Garipoğlu nerede? Ocak tatili ne zaman? Sömestr tatili, 15 tatil ne zaman 2025? Enflasyon artarsa artarsa döviz kuru ne olur? Enflasyon artarsa Dolar/Altın/Euro ne olur, artar mı? MEMUR ZAMMI: Memur zammı kaç olacak? Eylül ayı enflasyon verilerine göre memur ve emekli zam oranları! Enflasyon artarsa altın ne olur? Enflasyon artarsa gram, çeyrek, yarım ve tam altının fiyatı artar mı? EYLÜL AYI ENFLASYON ARTTI MI? Enflasyon artarsa ne olur? Enflasyon artarsa borsa ne olur? Enflasyonun artışı borsayı etkiler mi? KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2024 | Ekim kira artış oranı yüzde kaç olacak? Kira zammı ne kadar?
title