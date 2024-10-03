Kütahya'da Şeker Pancarı Söküm Mesaisi Başladı

Kütahya'da çiftçilerin şeker pancarı sökümü mesaisi başladı. Üreticiler tarlalardan hasat ettikleri şeker pancarlarını traktörlere yükleyip fabrikanın teslim alacağı alana götürüyor.

Kütahya'nın İkizhöyük Mahallesi'nde pancar ekerek geçimini sağlayan Ali İhsan Kargın ve Mustafa Özçelik, "Mahallemizde genellikle pancar üretiliyor. Üretim işini seviyoruz. Bu yıl pancarda verim çok iyi. Üreterek hem kendimize hem de devletimize ekonomik katkıda bulunmak istiyoruz" diye konuştular.

Mehmet Özçelik isimli üretici de, "Biz üreteciler olarak devletimiz ve milletimiz için üretmeye ve insanlarımızın gıdaya ulaşımını daha da kolaylaştırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İkizhöyüklü üreticiler, bu sene pancarın verimli olduğunu belirtirken, ton fiyatının fabrika tarafından 2 bin 375 TL'den alındığını ifade ettiler.

Kütahya il genelinde bin 200 çiftçinin yılda yaklaşık 350 bin ton pancar ürettiği öğrenildi. - KÜTAHYA