Kütahya'da otobüs fiyatlarını pahalı bulan vatandaşlar trene yöneldi - Haberler

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Kütahya'da otobüs fiyatlarını pahalı bulan vatandaşlar trene yöneldi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Kütahya'da otobüs fiyatlarını pahalı bulan vatandaşlar trene yöneldi

Kütahya'da şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına yapılan zammın ardından havalarında ısınmasıyla vatandaşların trene yöneldiği bildirildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Kütahya'da şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına yapılan zammın ardından havalarında ısınmasıyla vatandaşların trene yöneldiği bildirildi.

Talebin artmasıyla birlikte DDY Kütahya Garı'nda yoğunluk yaşanırken, günlük yolcu sayısında büyük artış gözlendi. Özellikle Kütahya- Eskişehir arası otobüs fiyatının 60 TL, tren fiyatının ise 11 TL olması vatandaşların Kütahya-Eskişehir arasındaki tren seferlerine ilgisini daha da artırdı.

Otobüs ücretlerinin pahalılığından yakınan vatandaşlar, tren yolculuğunun daha ekonomik ve konforlu olduğunu belirttiler. Tren ile yolculuk yapmak isteyen yolcuların günler öncesinden yer ayırttıkları belirtildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da otobüs fiyatlarını pahalı bulan vatandaşlar trene yöneldi

Kütahya'da otobüs fiyatlarını pahalı bulan vatandaşlar trene yöneldi

Kütahya'da otobüs fiyatlarını pahalı bulan vatandaşlar trene yöneldi

Kütahya'da otobüs fiyatlarını pahalı bulan vatandaşlar trene yöneldi

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Şehirler Arası Otobüs, Eskişehir, Kütahya, Tren, Ekonomi, Haberler

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