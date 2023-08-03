Kütahya'da otobüs biletleri ve taksimetre fiyatları zamlandı. Takside 25 lira olan indi bindi ücreti yüzde 80 artarak 45 lira olurken; 8 lira 50 kuruş olan tek binişlik otobüs bileti de yüzde 52 artışla 13 liraya yükseldi. Kütahya Belediye Meclisi'nin ağustos ayı toplantısı dün belediye meclis toplantı salonunda yapıldı. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık başkanlığında yapılan toplantıda ulaşım zammı gündeme geldi. Taşıma maliyetlerinin yükselmesi, işletme giderlerinin artması ve taşıma ücretlerinin düşük kalmasını gerekçe gösteren taksi ve otobüs esnafının zam talepleri oy birliği ile kabul edildi. Otobüs fiyatlarının yanı sıra en son 2 Kasım 2022 tarihinde zamlanan taksimetre fiyatları da güncellendi. Meclis üyelerinin oy birliği ile 12 lira 50 kuruş olan taksimetre açılış tarifesi ve taksimetre kilometre ücreti 18 lira, 30 lira olan birim saat ücreti 45 lira, 25 lira olan 0-2 kilometrelik kısa mesafe ise 45 lira oldu. Ülkenin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle hem esnafı korumak hem de hizmet alan vatandaşları fazla mağdur etmeden bir iyileştirme yapmaya çalıştıklarını söyleyen Işık, zamların hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Kütahya'da otobüs biletleri ve taksimetre fiyatları zamlandı. Takside 25 lira olan indi bindi ücreti yüzde 80 artarak 45 lira olurken; 8 lira 50 kuruş olan tek binişlik otobüs bileti de yüzde 52 artışla 13 liraya yükseldi.

Kütahya Belediye Meclisi'nin ağustos ayı toplantısı dün belediye meclis toplantı salonunda yapıldı. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık başkanlığında yapılan toplantıda ulaşım zammı gündeme geldi. Taşıma maliyetlerinin yükselmesi, işletme giderlerinin artması ve taşıma ücretlerinin düşük kalmasını gerekçe gösteren taksi ve otobüs esnafının zam talepleri oy birliği ile kabul edildi.

OTOBÜS BİLETİ 13 LİRA OLDU

Alınan karar gereği otobüste tam biniş 7,5 liradan 11 liraya; ilkokul-ortaokul-lise öğrenci biletleri 5 liradan 7,5 liraya; üniversite öğrencisi bileti 6 liradan 8,5 liraya; üniversite ikamet kart sahibi öğrencilerin bileti 5 liradan 7,5 liraya; karekodlu tek binişlik bilet 8,5 liradan 13 liraya; aktarma ise 3 liradan 5 liraya yükseldi. Zam kararının ardından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alim Işık, ortalama yüzde 50 iyileştirme yapıldığını söyleyerek, "İnşallah vatandaşımız ve otobüsçü esnafımız iki taraflı da memnun olurlar. Vatandaşımızın memnun olmayacağı açık ama bu memnuniyeti sağlamanın bir yolu var. Otobüs işletmecisi değerli esnaflarımızın hizmetini vatandaşımıza en kaliteli şekilde ulaştırması olacaktır" ifadelerini kullandı.

İNDİ BİNDİYE YÜZDE 80 ZAM

Otobüs fiyatlarının yanı sıra en son 2 Kasım 2022 tarihinde zamlanan taksimetre fiyatları da güncellendi. Meclis üyelerinin oy birliği ile 12 lira 50 kuruş olan taksimetre açılış tarifesi ve taksimetre kilometre ücreti 18 lira, 30 lira olan birim saat ücreti 45 lira, 25 lira olan 0-2 kilometrelik kısa mesafe ise 45 lira oldu. Ülkenin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle hem esnafı korumak hem de hizmet alan vatandaşları fazla mağdur etmeden bir iyileştirme yapmaya çalıştıklarını söyleyen Işık, zamların hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.