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Kütahya'da Orman Köylerine Makine Desteği

Kütahya'da Orman Köylerine Makine Desteği
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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, 2024 yılında orman köylerine toplam 39 milyon 760 bin TL destek sağlayacağını açıkladı. Çeşitli makine ve ekipman alımı için hem kredi hem de hibe destekleri sunulacak.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce üretim de makineleşme konusunda köylülere Orköy desteklerinin devam ettiği bildirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü 2024 yılı Orköy çalışmalarında, 24 orman köyünde 54 aileye 26 milyon 560 bin TL kredi 6 milyon 640 bin TL hibe, toplam 33 milyon 200 bin TL traktör desteği sağlandığını bildirdi.

Müdürlük, ayrıca 2 orman köyünde 2 aileye bir milyon 120 bin TL kredi, 288 bin TL hibe, toplam bir milyon 400 bin TL tomruk soyma makine desteği, 3 orman köyünde 3 aileye 336 bin TL kredi, 84 bin TL hibe, toplam 420 bin TL tomruk çekme vinci desteği sağlandığını duyurdu.

Açıklamada, 4 orman köyünde 22 aileye 528 bin TL kredi, 132 bin TL hibe, toplam 660 bin TL motorlu testere desteği, 4 orman köyünde 17 aileye 3 Milyon 264 bin TL kredi, 816 bin TL hibe, toplam 4 milyon 80 bin TL manda yetiştiriciliği desteği, 2024 yılı için 37 orman köyünde 98 aileye 31 Milyon 808 bin TL kredi, 7 milyon 952 bin TL, toplam 39 Milyon 760 bin TL destek sağlandığı vurgulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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