Kütahya'da Köy Yolları İçin Asfaltlama Çalışmaları İncelendi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Alınören ve Kızılçukur köyleri arası grup yolu asfaltlama ve Halifeler-Alınören köyleri arası yol genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Erkan Atam, köy yollarının vatandaşların günlük yaşamında büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaymakam Erkan Atam, İl Özel İdare Yol Şube Müdürü Mehmet Saraylar, İl Genel Meclisi Üyeleri Ahmet Çümen, İsmail Hakkı Demir ve İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Demirbaş'ın da katılımıyla Halifeler ve Alınören köyleri arası yol genişletme çalışmaları ile İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Alınören ve Kızılçukur köyleri arası grup yolunun sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Köy yollarının vatandaşların günlük yaşamında büyük önem taşıdığını belirten Kaymakam Atam," Göreve başladığımız günden bu yana önceliğimiz sahada olmak, yapılan çalışmaları yerinde görmek ve vatandaşlarımızla birebir temas kurmak. Ulaşım altyapısının güçlenmesi, hem kırsal kalkınma hem de yaşam kalitesi açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA