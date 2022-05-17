Kütahya'da konut satışları arttı - Haberler

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45 arttı.

2021 yılı Nisan ayında 465 konutun el değiştirdiği Kütahya'da, 2022 yılı Nisan ayında 674 konut satışı yapıldı.

138 ipotekli, 536 diğer şeklinde gerçekleşen konut satışlarının 196 adedi ilk defa, 478 adedi ise ikinci el satış olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk 4 ayında Kütahya'da toplam konut satışı sayısı 2 bin 640'a ulaştı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi