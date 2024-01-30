Kütahya'da Kırsal Kalkınma Yatırımları Kontrolleri Devam Ediyor

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) hibe desteği çerçevesinde makine ve ekipmanların kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından, KKYDP 12, 13 ve 14. etapta hibe desteği çerçevesindeki makine ve ekipmanların kontrolleri sürüyor. - KÜTAHYA