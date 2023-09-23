Kütahya'da Kırsal Kalkınma Yatırımları Kontrol Edildi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce bu yıl 16. Etabı uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Ekonomik Yatırımlar çerçevesinde ilk hak ediş kontrolünün merkez ilçe Sobran köyünde faaliyet gösteren Büyükbaş İşletmesinde gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca bu yıl 16. Etabı uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Ekonomik Yatırımlar çerçevesinde ilk hak ediş kontrolü merkez ilçe Sobran köyünde faaliyet gösteren İlhanlar Büyükbaş İşletmesinde gerçekleştirildi. İl Proje Yürütme Birimimizce yapılan kontrolde, yüzde 50 hibe ile desteklenen proje çerçevesinde temin edilen 24 metreküp sabit yem karma makinesi ile 132 adet hayvan yatağının kabulü yapıldı. Söz konusu makine ve ekipmanlar ile hem işgücünün yönetiminde hem de hayvan refahında önemli iyileştirmeler sağlanacak, böylelikle işletme verimliliğinde de artış görülecek. Projenin yatırımcımıza ve ilimiz hayvancılık sektörüne hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA