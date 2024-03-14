Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Karpuz Fiyatları Yüksek Bulunuyor

Güncelleme:

Kütahya'da yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz, yüksek fiyatları sebebiyle yarım ve çeyrek dilimler halinde kesilerek satışa sunuluyor. Vatandaşlar ise dilimlenmiş karpuzları tercih ediyor.

Kütahya'da yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz tezgahlarda yerini alırken, vatandaşların fiyatları yüksek bulması sebebiyle yarım ve çeyrek dilimler halinde kesilerek satışa sunuluyor. Fiyatları 70 ile 80 lira arasında değişen karpuz dilimleri tezgahları süslüyor. Kütahya'da tezgahlara çıkan karpuzun fiyatını yüksek bulan vatandaşlar çözümü yarım ya da çeyrek dilim almakta bulurken, bazı vatandaşlar yarım ve çeyrek karpuzun fiyatını da yüksek bularak satın almaktan vazgeçiyor.

Kütahyalı manav Engin Kayıkçı, dilim karpuzların tezgahlarda yerini aldığını ve müşterileri beklediğini söyledi. Manavdan alışveriş yapan bir vatandaş ise dilimlenmiş karpuz aldığını, çok sevdiğini ve herkese tavsiye ettiğini dile getirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kütahya Tarım Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tuğran Savran kimdir? Zafer Partisi Denizli Çal Belediye Başkan Adayı Tuğran Savran kaç yaşında, nereli? Orhan Hayri Şener kimdir? Memleket Partisi Bursa Orhangazi Belediye Başkan Adayı Orhan Hayri Şener kaç yaşında, nereli? Menduh Uzunluoğlu kimdir? MHP Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu kaç yaşında, nereli? Ali Rıza Fırat kimdir? AK Parti Diyarbakır- Kayapınar Belediye Başkan adayı Ali Rıza Fırat kaç yaşında, nereli? Vehbi Ertürk kimdir? Zafer Partisi Denizli Buldan Belediye Başkan Adayı Vehbi Ertürk kaç yaşında, nereli? Enver Çelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Yumurtalık Belediye Başkan adayı Enver Çelik kaç yaşında, nereli? Muhammed Asena kimdir? AK Parti Diyarbakır- Yenişehir Belediye Başkan adayı Muhammed Asena kaç yaşında, nereli? Serdar Türken kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Tufanbeyli Belediye Başkan adayı Serdar Türken kaç yaşında, nereli? Halit Demir kimdir? MHP Kayseri Özvatan Belediye Başkan Adayı Halit Demir kaç yaşında, nereli? Ahmet Volkan Moran kimdir? Zafer Partisi Denizli Bozkurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Volkan Moran kaç yaşında, nereli? Emrah Yurtseven kimdir? Memleket Partisi Bursa Nilüfer Belediye Başkan Adayı Emrah Yurtseven kaç yaşında, nereli? Seyithan Yıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Seyhan Belediye Başkan adayı Seyithan Yıldız kaç yaşında, nereli? Mustafa Yeter kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Sarıçam Belediye Başkan adayı Mustafa Yeter kaç yaşında, nereli? İrfan Özcan kimdir? CHP Denizli Çameli Belediye Başkan Adayı İrfan Özcan kaç yaşında, nereli? Mehmet Dilek kimdir? AK Parti Diyarbakır- Sur Belediye Başkan adayı Mehmet Dilek kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title