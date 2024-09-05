Kütahya'da Kadınlara Yönelik İşbaşı Eğitim Programı Başlatıldı

Yüzyılın Kadın İstihdamı "İş Pozitif " projesi çerçevesinde kadınlara yönelik Kütahya'da "Kaynakçı" mesleğinde İşbaşı Eğitim Programı (İEP) başlatıldı.

Yüzyılın Kadın İstihdamı "İş Pozitif" projesi çerçevesinde ve Wam Eurasia Makine Sanayi arasında "Her Meslekte Kadın Eli" protokolü gereğince kadınlara yönelik "Kaynakçı" mesleğinde İşbaşı Eğitim Programı(İEP) başlatıldı.

Proje doğrultusunda meslek öğrenen kadınların edindiği bilgi ve becerileri yerinde görmek amacıyla Kütahya Vali Yardımcısı Burhanettin Yavaşi, İl Müdürü Erdoğan Şahin ve 30 Ağustos OSB Müdürü Murat Demir tarafından fabrika ziyareti gerçekleştirildi. Ziyaret esnasında Wam Eurasia Genel Müdürü Müfit Kurbanzade, Yavaşi ve beraberindeki heyete, işyeri ve bünyesinde yer alan Kaynak Akademisi hakkında bilgi verdi. İEP katılımcılarıyla da sohbet gerçekleştirilerek, meslek edinmenin ve yaptıkları işin önemi vurgulandı. - KÜTAHYA