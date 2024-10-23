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Kütahya'da Kadın Girişimciler için Buluşma

Kütahya'da Kadın Girişimciler için Buluşma
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Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Girişimcilik Buluşmaları' etkinliğinde kadın girişimcilere fırsatlar tanıtıldı ve girişimcilik ile sağlık sektöründeki fırsatlar ele alındı.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) iş birliğinde düzenlenen "Girişimcilik Buluşmaları", KSBÜ Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Etkinlik, KUTSO Kadın Girişimcilik Ofisi Sorumlusu Tuğba Katırcı'nın, yürüttükleri Girişimcilik Projesi'ni tanıttığı sunumuyla başladı. Katırcı, kadın girişimcilere yönelik projeler ve fırsatlar hakkında bilgiler verdi.

Etkinlikte, KSBÜ Ergoterapi Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim üyesi İbrahim Yavuz Tatlı, girişimcilik ve ergoterapi arasındaki ilişkiyi ele alarak bu iki alanın kesişim noktalarının sağlık sektöründeki girişim fırsatlarını artırdığına dikkat çekti. Ardından KUTSO Genel Sekreteri Hüseyin Feyyaz Ebeoğlugil, Girişimcilik Hızlandırma Programı hakkında kapsamlı bilgi paylaşarak bu programın Kütahya'daki girişimcileri nasıl desteklediğini açıkladı.

Programın devamında KSBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Güçlü, girişimciliğin üniversite öğrencileri için neden önemli olduğunu vurguladı. Girişimcilik becerilerinin gençler için kariyer yollarında nasıl bir fark oluşturulabileceğine değindi. KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Semra Tozaraydın da KUTSO'nun stratejik hedefleri ve Kütahya'daki girişimcilik ekosistemine yönelik çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Ve Sanayi Odası Yerel Haberler Ekonomi Eğitim Kadın

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