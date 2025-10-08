Kütahya'da İmitasyon Takılarda 'Demo' İbaresi Zorunlu Hale Getirildi

Kütahya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Eğce, valilikçe alınan yeni kararla imitasyon takılarda artık 'demo' ibaresi bulundurmanın zorunlu hale geldiğini açıkladı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kütahya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Eğce, kararın sahte altınlarla yaşanan karışıklıkların önüne geçmek için önemli bir adım olduğunu belirtti. Başkan Eğce, "Valiliğin almış olduğu bir karar var. İmitasyon takılarda, yani ziynet grubu dediğimiz çeyrek, yarım, gram, tam gibi ürünlerde görünür şekilde demo ibaresi olmak zorunda. Aynı durum bilezikli ve kaplama ürünler için de geçerli. İmitasyona yasak gelmedi, hala satışı var ama üzerinde demo olarak yazacak" dedi.

"Sahte altınlar piyasada çok arttı"

Kararın hem vatandaş hem de kuyumcular açısından güveni artıracağını ifade eden Eğce, "Bu güzel bir karar çünkü biz güvenimizle öndeyiz. Sahte altınlar piyasada çok arttı. Müşteri aslında anlayabilir ama bizim kutumuzdan çıktığı için bazen biz suçlu olabiliyoruz. Hiçbir kuyumcumuz sahte takı satmaz ancak bazen evde veya dükkanda değişim yaşanıyor. Bu da bizim başımızı ağrıtıyor" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de bir ilk oldu"

Konunun Kütahya Emniyeti ile ortak çalışılarak sunulduğunu ve valiliğin bu konuda hızlı bir şekilde karar aldığını vurgulayan Başkan Ali Eğce, "Emniyetin de bu konuda çok başı ağrımıştı. Emniyetle iş birliği yapıp sayın valimize sunduk, valimiz de sağ olsun bizi kırmadı ve böyle bir karar aldı. Türkiye'de bir ilk oldu. Bu uygulamanın, diğer illere de örnek olmasını bekliyoruz" dedi. - KÜTAHYA