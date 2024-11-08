Kütahya'da 'İlk Arsam' Projesinde Bin Hak Sahibi ile Sözleşme İmzalanacak

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "İlk Arsam" projesinde Kasım ayı içinde il merkezinde bin hak sahibiyle sözleşme imzalanacağını duyurdu.

Başkan Önsay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yüzyılın en büyük konut projesinde müstakil arsa sahibi olan vatandaşlarımız bekledikleri müjdeye ulaştı. Bin hak sahibi vatandaşımızla sözleşme imzalıyoruz. Parmakören Mahallemizde 1 milyon 941 bin 645 alanda bin adet müstakil taleplerin tamamı karşılanmıştır. Plan çalışmaları ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onay işlemleri tamamlanmıştır. Parselasyon çalışmalarını da tamamlayıp Kasım ayı içinde hak sahipleri ile sözleşmeler imzalanacaktır. Kütahya'mıza, hak sahiplerimize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA