Kütahya'da Hünnap Meyvesine Büyük İlgi

Kütahya'da pazar tezgahlarında yerini alan hünnapa vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Diyabet ve karaciğer rahatsızlıklarından çeşitli kanser türlerine kadar birçok hastalığın iyileşme sürecine olumlu etkileri bulunduğu bilinen hünnap meyvesi Kütahya'daki semt pazarlarında kilosu 50 TL'den satılıyor.

Kütahya Pazarcılar Odası Başkanı Hakan Akdaş, Simav'da yetişen hünnap meyvesinin daha yoğun bir şekilde yetiştirilmesi için gayret sarf ettiklerini ve hedeflerinin bu meyveyi yurt dışına ihraç etmek olduğunu dile getirdi. - KÜTAHYA