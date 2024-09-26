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Kütahya'da Hünnap Meyvesine Büyük İlgi

Kütahya'da Hünnap Meyvesine Büyük İlgi
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Kütahya'daki semt pazarlarında satışa sunulan hünnap meyvesi, sağlık faydalarıyla dikkat çekiyor. Kilosu 50 TL'den satılan hünnapın yurt dışına ihracı hedefleniyor.

Kütahya'da pazar tezgahlarında yerini alan hünnapa vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Diyabet ve karaciğer rahatsızlıklarından çeşitli kanser türlerine kadar birçok hastalığın iyileşme sürecine olumlu etkileri bulunduğu bilinen hünnap meyvesi Kütahya'daki semt pazarlarında kilosu 50 TL'den satılıyor.

Kütahya Pazarcılar Odası Başkanı Hakan Akdaş, Simav'da yetişen hünnap meyvesinin daha yoğun bir şekilde yetiştirilmesi için gayret sarf ettiklerini ve hedeflerinin bu meyveyi yurt dışına ihraç etmek olduğunu dile getirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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