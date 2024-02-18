Kütahya'da Hububat Ekili Alanlarda Zararlı Böcek Tespit Edildi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince hububat ekili alanlarda yapılan survey çalışmalarında Ekin Kambur Böceği (Zabrus spp.) zararlısı tespit edildiği bildirildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personelleri tarafından merkez köylerimizde hububat ekili alanlarda yapılan survey çalışmalarında Ekin Kambur Böceği (Zabrus spp.) zararlısı tespit edilmiştir. Hububat ekili alanlarda yer yer boşlukları gören üreticilerimizin İl ve İlçe Müdürlüklerimize başvurarak vakit geçirmeden mücadeleye başlaması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA