Kütahya'da hububat alım yeri artırıldı - Haberler

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Kütahya'da hububat alım yeri artırıldı

Kütahya'da hububat alım yeri artırıldı

Vali Ali Çelik,Kütahyalı çiftçilerin ürünlerini değerinde satabilmesi ve rekabet gücünü artırması için hububat alım yeri sayısının artırıldığını bildirdi.

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Vali Ali Çelik,Kütahyalı çiftçilerin ürünlerini değerinde satabilmesi ve rekabet gücünü artırması için hububat alım yeri sayısının artırıldığını bildirdi.

Çiftçiler ürünlerini, 1 Ağustos itibarıyla hem Toprak Mahsülleri Ofisine hem de Kütahya Borsasına satabilecek. Alımlar yıl boyunca devam edecek.

Kütahya Valisi Ali Çelik ayrıca 2000 m2'lik yeni bir alanın Toprak Mahsülleri Ofisine tahsis edilerek depo ihtiyacının giderdiğini bildirdi ve " İlimize, çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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