Kütahya'da gübre üretim ve satış yerlerinde denetimler sürüyor

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gübre üretim ve satış yerlerinde denetimlerin sürdüğü bildirildi.

İl Tarım ve Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından 2024 yılı gübre üretim ve satış yerlerinde denetimler devam ediyor. - KÜTAHYA