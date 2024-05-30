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Kütahya'da gübre üretim ve satış yerlerinde denetimler sürüyor

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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gübre üretim ve satış yerlerinde denetimlerin devam ettiğini bildirdi. İl Tarım ve Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılı gübre üretim ve satış yerlerinde teknik denetimlerini sürdürüyor.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gübre üretim ve satış yerlerinde denetimlerin sürdüğü bildirildi.

İl Tarım ve Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından 2024 yılı gübre üretim ve satış yerlerinde denetimler devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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