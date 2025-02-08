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Kütahya'da Gübre Denetimi Seferberliği Başlatıldı

Kütahya'da Gübre Denetimi Seferberliği Başlatıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gübre bayileri ve üretim tesislerine yönelik başlattığı üç haftalık denetim süreci Kütahya'da uygulanmaya başladı. 448 gübre örneği üzerinde etiket, stok ve güvenlik malzemeleri denetlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının, gübre bayileri ve üretim tesislerine yönelik üç hafta sürecek yoğun denetim sürecinin Kütahya'da da uygulanmaya başlandığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi personelleri tarafından "Gübre Denetimi Seferberliği" çerçevesinde ilde faaliyet gösteren gübre üretim yerleri ve gübre dağıtıcı bayilerinde 448 adet katı ve sıvı gübrelerde etiket, DNA barkod, stok, kamera, yangın söndürücü gibi yönetmelik gereği uyulması ve bulundurulması gereken malzemelerin ve evrakların denetimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin yıl boyunca devam edeceğini belirttiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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