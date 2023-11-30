Kütahya'da gıda ormanı çalışması

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Yukarı Sakarya Havzası Arazi Tahribatının Dengelenmesi" projesi çerçevesinde Yaylababa köyünde perma kültür temelinde gıda ormanı çalışması yapıldı.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Müdürlüğümüz ve FAO işbirliği ile yürütülmekte olan "Yukarı Sakarya Havzası Arazi Tahribatının Dengelenmesi" projesi çerçevesinde Yaylababa köyümüzde perma kültür temelinde gıda ormanı çalışması yapılarak hünnap, badem, iğde, karadut ve benzeri fidanların dikimi gerçekleştirildi" denildi. - KÜTAHYA