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Kütahya'da gıda ormanı çalışması

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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Yukarı Sakarya Havzası Arazi Tahribatının Dengelenmesi" projesi çerçevesinde Yaylababa köyünde perma kültür temelinde gıda ormanı çalışması yapıldı.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Yukarı Sakarya Havzası Arazi Tahribatının Dengelenmesi" projesi çerçevesinde Yaylababa köyünde perma kültür temelinde gıda ormanı çalışması yapıldı.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Müdürlüğümüz ve FAO işbirliği ile yürütülmekte olan "Yukarı Sakarya Havzası Arazi Tahribatının Dengelenmesi" projesi çerçevesinde Yaylababa köyümüzde perma kültür temelinde gıda ormanı çalışması yapılarak hünnap, badem, iğde, karadut ve benzeri fidanların dikimi gerçekleştirildi" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Gıda Ve Tarım Örgütü Sakarya Kütahya Tarım Çevre Ekonomi Haberler

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