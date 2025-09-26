Kütahya'da Enerji Nakil Hatları Yenileniyor

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Bahatlar ve Ömerfakı köylerinde Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, (OEDAŞ) tarafından enerji nakil hatlarını yenileme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Emet'in köylerinde öncelik gerektiren enerji nakil hatlarını yenileme çalışmaları için OEDAŞ Genel Müdürlüğü'nce yapılan girişimlerle başladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Emet İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Çil, "Göreve gelmeden önce köy ziyaretlerimizde, muhtarlar ve köylülerimiz enerji nakil hatlarının ve köy içi aydınlatma direklerinin eskidiğini, miatlarını doldurduklarını ifade etmişlerdi. Bundan 1 yıl kadar önce OEDAŞ Direktörümüz Muzaffer Yalçın'a ziyaret gerçekleştirerek ilçemize bağlı bazı köylerimizin elektrik trafosu gücünü, enerji nakil hatlarının ve köy içi aydınlatmaların durumunu anlattık. Müdürümüz Muzaffer Bey konuyla ilgileneceğini tarafımıza bildirmişti. O ziyaret sonrasında ise kendisiyle tekrar irtibat kurarak acil olan bazı köylerimizde trafo ve enerji hatlarını yenileme çalışması talep ettik. Bahatlar, Ömerfakı ve Samrık köylerimizde bir an önce çalışmaların başlamasını rica ettik. Sağ olsunlar, bizi kırmayarak yatırım programında olmasa da çalışmalara hız verdiler. Bu çalışmaların sonucunda 2025 içinde 2köyümüzün, diğer aciliyet gerektiren köyleri de 2026 yatırım çerçevesinde tutacaklarını ifade ederek çalışmalara başladılar. Ömerfakı ve Bahatlar köylerimizdeki OEDAŞ çalışmaları bu yönde ilerlemektedir. Görev süremiz boyunca da enerji konusunda elimizden geleni her zaman olduğu gibi yapmaya devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA