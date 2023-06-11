Kütahya'da endüstriyel üretim alanında çalışan kadınlar başarılı işlere imza atıyor

Kütahya'da endüstriyel üretim alanında faaliyet gösteren fabrikada çalışan 20 kadın, kaynakçılıktan montaja kadar birçok alanda başarıyla görev yapıyor. Fabrikada personelin yaklaşık 5'te biri kadınlardan oluşuyor. WAM Eurasia Makine Sanayi firmasına ait fabrikanın genel müdürü Müfit Kurbanzade, kadın istihdamına daha fazla önem verdiklerini belirterek, kadın çalışanların mesleğin gerekliliklerini öğrenmeleri için her türlü imkanı sunduklarını dile getirdi.

Kütahya'da endüstriyel üretim alanında faaliyet gösteren fabrikada çalışan 20 kadın, kaynakçılıktan montaja kadar birçok alanda başarıyla görev yapıyor.

30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gıda, tarım, madencilik, eczacılık, plastik kimya gibi sektörlerde kullanılan ekipmanların aralarında olduğu yüzlerce çeşit ürünün imal edildiği fabrikada personelin yaklaşık 5'te biri kadınlardan oluşuyor.

Evlerinde rutin işlerle, çocuklarıyla ilgilenen kadınlar, tesisteki mesailerinde ise çoğunlukla erkeklerin yaptığı güç gerektiren işlerde çalışıyor.

WAM Eurasia Makine Sanayi firmasına ait fabrikanın genel müdürü Müfit Kurbanzade, AA muhabirine, 55 ülkede faaliyet gösteren İtalyan ortaklı şirketin tesislerinde toz ve granül malzemelerin elleçlenmesi, depolanması, prosese geri kazandırılması, filtre edilmesiyle ilgili ekipmanlar ürettiklerini söyledi.

Şirket olarak 8 yıldır kadın istihdamına daha fazla önem verdiklerini belirten Kurbanzade, "110 kişilik istihdamımızın 20'si kadınlardan oluşuyor. Daha çok kadın çalıştırmaya başladıktan sonra firma içindeki disiplin seviyesinin inanılmaz ölçülere geldiğini fark ettik." dedi.

Kurbanzade, kadınların da çalışma ortamlarında çok huzurlu ve mutlu olduklarını ifade etti.

Fabrikadaki kadınların, erkeklerin yaptığı işlerin de üstesinden gelebildiğini anlatan Kurbanzade, "Bize gelen kadın çalışanlarımız hiçbir şey bilmeden geldiler. Biz onları eğiterek kaynakçı yaptık, boyacı yaptık. Gazaltı ve paslanmaz kaynakçısı yaptık. Bu kadınlarımız CNC'de çalışıyorlar. Giderek kadın sayımızı artırarak devam ediyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde hedefimiz yüzde 50 erkek, yüzde 50 kadın sayısına ulaşabilmek." diye konuştu.

Müfit Kurbanzade, kadın çalışanların mesleğin gerekliliklerini öğrenmeleri için her türlü imkanı sunduklarını dile getirdi.

Kadın kaynakçıların tamamının uluslararası kaynakçı sertifikasına sahip olduğunu belirten Kurbanzade, "Kadınlarımız bu alanda da en az erkekler kadar başarılı olabilirler hatta erkeklerden daha da başarılı olabilirler. Ben buna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Akşam ev hanımıyım, gündüz ise fabrikada kaynakçıyım"

İşçilerden 43 yaşındaki Hasibe Candan da 8 yıldır bu fabrikada kaynakçı olarak çalıştığını söyledi.

Kaynak yapmayı burada öğrendiğini kaydeden Candan, "Kaynak yapabileceğime kendim de inanmıyordum. İlk zamanlar zorlandım ama öğrendikten sonra başarılı şekilde kaynak yapabiliyorum. Evliyim ve iki kız çocuğum var. Akşam ev hanımıyım, gündüz ise fabrikada kaynakçıyım. Kadının başaramayacağı hiçbir şey yoktur, yeter ki azimli olsun." ifadelerini kulandı.

40 yaşındaki üretim şefi Sadiye Çayır da şirket aracılığıyla İtalya'da verilen eğitimin ardından fabrikanın montaj bölümünde görev aldığını, erkeklerin yapabildiği işleri bir kadın olarak yapabildiğini anlattı.