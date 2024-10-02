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Kütahya'da Damızlık Süt Hayvancılığı İşletmesine Hibe Destek Kontrolü

Kütahya'da Damızlık Süt Hayvancılığı İşletmesine Hibe Destek Kontrolü
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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tavşanlı'daki damızlık süt hayvancılığı işletmesinde hak ediş kontrolü yaptı. 10 milyon TL tutarındaki proje için Tarım ve Orman Bakanlığı 5 milyon TL hibe desteği sağlayacak.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü tarafından Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren damızlık süt hayvancılığı işletmesinde hak ediş kontrolü gerçekleştirildi.

İşletme, KKYDP 15.etap çerçevesinde hibe desteğinden yararlanarak kurulumunu sağladığı, "Sürü yönetim sistemi" sayesinde hayvanların özellikle geviş getirme ve hareket korelasyonunun takibi ile üreme ve sağlık yönetimini optimum düzeyde yapacak, böylelikle süt ve yavru verimine önemli bir katkı sağlanacak. 10 milyon TL tutarındaki projeye Tarım ve Orman Bakanlığı 5 milyon TL 'lik hibe ödemesi gerçekleştirecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Hibe Desteği Tavşanlı Ekonomi Güncel Tarım

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