Kütahya'da Çilek Üreticileri Tezgah Açarak Geçimlerini Sağlıyor

Geçimlerini çilekten elde eden üreticiler, köy yolu üzerinde açtıkları tezgahlar ile Kütahyalı vatandaşlara taze çilek tattırmanın mutluluğunu yaşıyor. Özellikle organik ve pembe renkli olması ile ünlenen Demirciören çileğinin bu yılki kilogram fiyatı 40 TL olarak belirlendi.