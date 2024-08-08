Kütahya'da çiftçi lavanta tarlasından geçimini sağlıyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Ulaşlar köyünde yaşayan ve daha önce kıraç alanda buğday yetiştiren Kamil Can isimli çiftçi, geçimini 6 yıldan beri devlet desteğiyle oluşturduğu lavanta tarlasından sağlıyor.

Girişimci Kamil Can, ilçeye bağlı Ulaşlar köyünde 8 yıl önce bacanağının tavsiyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle kıraç alana lavanta ekimi gerçekleştirdiğini söyledi. 3 çocuk babası çiftçi Kamil Can, 5 dönüm araziye ekim yaptığını belirterek, "Lavantanın getirisi buğdaya göre çok iyi. Bakımı kolay ve susuzluğa dayanıklı. Çapa bile yapmıyorum. Temmuz ayı sonu veya Ağustos ayı başlarında biçtiğim lavantayı aracı şahıslara satıyorum. Geçen yıl kilosunu 45 TL'den sattım. Bu yıl henüz fiyat belli değil. 6 yıldan bu yana geçimimi lavantadan sağlıyorum. Lavanta çay olarak, ayrıca sabun, deterjan ve kozmetik ürünlerde kullanılıyor" dedi. - KÜTAHYA