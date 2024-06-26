Kütahya'da Bayram Süresince 261 Saha Denetimi Yapıldı
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bayram süresince 261 saha denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 34 veteriner sağlık çalışanı görev aldı ve 38 vakaya müdahale edilerek tedbirler alındı.
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce bayram süresince 261 saha denetimi yapıldığı bildirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli 34 Veteriner sağlık çalışanı personel 261 saha denetimi yaptı. Denetimler sırasında 38 vakaya yerinde müdahale edilerek gerekli tedbirler alındı. - KÜTAHYA