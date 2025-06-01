Kütahya'da Bayram Öncesi 1 Ton 200 Kilogramlık Tosun Satıldı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kütahya'da canlı hayvan pazarında hareketlilik artarken pazardaki en dikkat çekici kurbanlık, 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki tosun oldu. Besici Ali Mercan'a ait tosun, 350 bin TL'ye 7 kişilik bir alıcı grubuna satıldı.

Kütahya'nın Enne Mahallesi'nde besicilik yapan Ali Mercan'ın özenle yetiştirdiği panda cinsi tosun, vatandaşların büyük ilgisini çekti. 2 buçuk yaşındaki ve bin 200 kilogram ağırlığındaki kurbanlık, 7 kişi tarafından ortaklaşa 350 bin TL'ye satın alındı.

Besici Ali Mercan, yaptığı açıklamada, "Çocuğumuz gibi baktık. 7 kişi bu hayvanı aldı, kişi başı 50 bin lira ödediler. Tahminim her birine yaklaşık 80'er kilo et düşer. Görüntüsü itibariyle pazarda herkes ilgi gösteriyor, biz de bundan memnunuz" dedi. - KÜTAHYA