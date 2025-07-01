Kütahya'da Arnica Art Land Sanat Çalıştayı Gerçekleşti

Arnica Art Land Sanat Çalıştayı'nın dördüncüsü, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her yıl Anadolu'nun farklı şehirlerinde düzenlenen ve sanatın köklerine dönüşünü simgeleyen çalıştay bu yıl, tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan Aizanoi Antik Kenti'nde yapıldı.

MÖ 3 binli yıllara uzanan yerleşim izleriyle bilinen antik kentte düzenlenen çalıştaya 21 sanatçı katıldı. Katılımcılar, resim, heykel, fotoğraf, seramik, çini, dokuma, keçe ve dijital sanat alanlarında eserler üretti. Eserler, Zeus Tapınağı'nın bahçesinde sergilenerek binlerce yıllık tarihle buluşturuldu.

Yaklaşık 1750 yıl önce inşa edilen ve dünyanın ilk borsa yapılarından biri olarak kabul edilen yapının da yer aldığı alanda sanatseverlerle buluşan eserler, ilerleyen dönemde İstanbul başta olmak üzere çeşitli şehirlerde yeniden sergilenecek.

Çok sayıda sanatseverin katıldığı sergide Asiye Cengiz, Beril Sümer Reis, Ecem Dilan Köse, M. Emir Yılancı, Esen Baydemir, Gülderen Depas, Jala Azizova, Jamie Norman, Kadriye İnal, Mahir Kurtulan, Mehmet Ali Yıldız, Oğuz Biçer, Orçun Kaya, Ömür Tokgöz, Özlem Altınbilek, Özlem Daylan Bozoğlan, Özlem Varol, Ramil Mammadli, Selçuk Gürışık, Senur Akın Biçer ve Yasemin Keltek tarafından üretilen eserler, Zeus Tapınağı'nda sergilendi.

Arnica Art Land Sanat Çalıştayı Kurucusu ve Danışma Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer'in öncülüğünde, küratörlüğünü Fırat Neziroğlu'nun yaptığı çalıştayda sanatçılar, antik kentin atmosferinde geçmiş ve geleceği birleştiren bir yaklaşımla eserlerini ortaya koydu. Katılımcılar ayrıca yöre halkının uzun süredir sürdürdüğü "Aba Sultan Yağmur Duası" etkinliğine de iştirak etti.

"Sanatçıların özgün bakış açıları ile tarihsel bağları yeniden kurmalarını sağlamak projenin heyecan verici yönlerinden biri"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arnica Art Land Sanat Çalıştayı'nın Kurucusu ve Danışma Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, her yıl farklı bir kültürel mirasla yolu kesişen projenin aynı zamanda sanatçısı olmaktan da duyduğu mutluluğu belirtti.

Arnica Art Land'ın sanatın sadece büyük şehirlerle sınırlı kalmaması gerektiğine inanarak yola çıktığını aktaran Biçer, şunları kaydetti:

"Şimdi dördücü çalıştayımızda yine Anadolu'nun kültürel mirasıyla sanat arasındaki derin bağa, değerli sanatçılarımızla renkli bir düğüm daha attık. Arnica Art Land, sanatçıların doğayla iç içe özgürce eserler üretmelerini sağlarken, aynı zamanda bölgenin tarihi ve kültürel dokusuyla etkileşimde bulunmalarına da olanak tanıyor. Her katılımcının, bu toprakların ruhunu eserlerine kendi tarzıyla yansıtması ise projemizin çıktılarını daha da geliştiriyor ve zenginleştiriyor."

Bahçeşehir Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü kurucusu Fırat Neziroğlu da sanatçıların eserlerinde Kibele'den Aba Sultan'a Anadolu'nun kadim figürlerinin etkileri görmenin mümkün olduğunu belirtti.

Bu yılki çalıştayda, sanatın geçmişten gelen öğeleri ile geleceği birleştiren bir form oluşturmayı hedeflediklerine değinen Neziroğlu, "Sanatçıların, Anadolu'nun kadim figürlerinin etkilerini eserlerinde yansıtmaları, hem kültürel mirasımızı yaşatmak hem de modern sanata entegre etmek açısından büyük bir değer taşıyor. Bu süreçte, sanatçıların özgün bakış açıları ile tarihsel bağları yeniden kurmalarını sağlamak, projemizin en heyecan verici yönlerinden biri." ifadelerini kullandı.