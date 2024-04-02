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Kütahya'da Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) Projesi Toplantısı Gerçekleştirildi

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Kütahya'da Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) Yukarı Sakarya Havzası Proje toplantısı gerçekleştirildi.

Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) Yukarı Sakarya Havzası Projesi çerçevesinde proje saha demonstrasyonlarının bir parçası olarak Kütahya'da uygulanması planlanan projeler hakkında incelemelerde bulunmak üzere FAO Ulusal proje koordinatörü Sibel Nihal Tekin ve beraberindeki heyet ile Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkan Yardımcısı Yunus Güneş ve Şube Müdürü Mahmut Kılıç Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Kureyşler Barajı Mikro Havza sahasında arazide incelemelerde bulunuldu ve devamında büroda toplantı gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Sakarya Kütahya Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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