Kütahya'da 800 kişiye yeni istihdam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Vali Ali Çelik ve Nursan Kablo İcra Kurulu Başkanı Ali Kağan Yamakoğlu'nun katılımıyla, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Nursan Holding ile Türkiye İş Kurumu arasında İşbaşı Eğitim Programı Töreni yapıldı.

Türkiye'nin sanayileşmesi için iş birliklerini, istihdam oluşturacak projelerinin artırılması gerektiğini kaydeden Bakan Bilgin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Çalışma Bakanlığı olarak da bizim üstümüze düşen bir sorumluluk var. Bu bakımdan biz sanayide istihdam oluşturacak her girişimi destekliyoruz. Bu konuda iki uygulama içindeyiz. Birisi üretim sürecine katılım programı başlığında doğrudan doğruya işletmelere iş gücü desteği veriyoruz. İstihdamı destekleyen diğer projemiz de işbaşı eğitim projesi. Bugün de bunu gerçekleştiriyoruz. Burada işletmelerimize eğitim sürecine kattıkları emekçilerin istihdam edilmesi şartıyla, belli bir düzeyde istihdam edilmesi şartıyla, o programların finansmanını biz gerçekleştiriyoruz."

Kablo montaj işçisi mesleğinde açılacak işbaşı eğitim programını başarıyla tamamlayan 800 kişinin Nursan Kablo'da iş sahibi olacağını kaydeden Vali Ali Çelik, "İlimize, Kütahyalı hemşehrilerime hayırlı olmasını diler; Bakanımıza şükranlarımı arz ederim" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Nursan İcra Kurulu Başkanı Kağan Yamakoğlu ve Bakan Bilgin, işbaşı eğitim programını tamamlayan işçilere belgelerini verdi.

Törene; AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Belediye Başkanı Alim Işık ve protokol üyeleri de katıldı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi