Kütahya'da 4 bin 408 üreticiye hayvancılık desteklemesi verilecek

Kütahya'da 4 bin 408 üreticiye 26 milyon 680 bin 880 TL hayvancılık desteklemesi verileceği bildirildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yetiştiricilere anaç koyun, keçi, sürü yenileme, arıcılık ve bal desteği ile Tiftik keçilerine ilave destek verilecek. Desteklemeler 15 Mart Cuma günü saat 18.00'den itibaren yetiştiricilerin hesabına aktarılacak. - KÜTAHYA