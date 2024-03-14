Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da 4 bin 408 üreticiye hayvancılık desteklemesi verilecek

Güncelleme:

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 bin 408 üreticiye toplamda 26 milyon 680 bin 880 TL hayvancılık desteklemesi verileceği duyuruldu. Desteklemeler, anaç koyun, keçi, sürü yenileme, arıcılık ve bal desteği ile Tiftik keçilerine ilave destek olarak sağlanacak.

Kütahya'da 4 bin 408 üreticiye 26 milyon 680 bin 880 TL hayvancılık desteklemesi verileceği bildirildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yetiştiricilere anaç koyun, keçi, sürü yenileme, arıcılık ve bal desteği ile Tiftik keçilerine ilave destek verilecek. Desteklemeler 15 Mart Cuma günü saat 18.00'den itibaren yetiştiricilerin hesabına aktarılacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kütahya Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Melih Bağcı kimdir? CHP Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Adayı Melih Bağcı kaç yaşında, nereli? 14 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Saadet Partisi Kaynarca adayı Mustafa Tan kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Kaynarca belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karasu adayı Oğuzhan Coşkun kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Karasu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karapürçek adayı Orhan Bilici kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Karapürçek belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Hendek adayı Serdar Büyüker kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Hendek belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Geyve adayı Fikret Özer kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Geyve belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ferizli adayı Abdullah Satır kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Ferizli belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Erenler adayı Muhammed Ekşioğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Erenler belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Akyazı adayı Şeref Tan kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Akyazı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Adapazarı adayı Aytaç Çakıroğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Adapazarı belediye başkan adayı kim oldu? Emin Barıner kimdir? İYİ Parti Denizli Tavas Belediye Başkan adayı Emin Barıner kimdir? Şükrü Averi kimdir? İYİ Parti Denizli Serinhisar Belediye Başkan adayı Şükrü Averi kimdir? Saadet Partisi Ünye adayı Muhammed Samed Lacivert kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Ünye belediye başkan adayı kim oldu? Ahmet Çelikak kimdir? İYİ Parti Denizli Sarayköy Belediye Başkan adayı Ahmet Çelikak kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title