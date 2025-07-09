Kütahya'da 2025 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemi Detayları Askıya Alındı

Kütahya'da 2025 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemi Detayları Askıya Alındı
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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) çerçevesinde çiftçi detaylarını içeren askı icmallerinin il dağıtımını gerçekleştirdi. Üreticilerin bilgilerini kontrol etmeleri gerektiği vurgulandı.

Kütahya'da 2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) çiftçi detayı askı icmallerinin dağıtıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından 2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) çerçevesinde, taahhütname ile bildirilen arazilere ait hissedar sözleşme (taahhütname) bilgilerini içeren çiftçi detayı askı icmallerinin il dağıtımı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin askı süresi boyunca bilgilerini kontrol etmelerinin önem arz ettiğini belirttiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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