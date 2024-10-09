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Kütahya'da 2024 Yılı Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Kütahya'da 2024 Yılı Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor
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Kütahya İl Özel İdaresi, 2024 yılı içerisinde köy yollarında bakım, onarım ve sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Şuana kadar 95,5 kilometre yol tamamlandı, 50 kilometre onarım ve 25 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Kütahya İl Genel Meclisinin kararıyla onaylanan 2024 yılı İl Özel İdaresi köy yolları bakım, onarım, sıcak asfalt çalışmalarının program çerçevesinde devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, Kütahya İl Özel İdaresi tarafından 2024 yılı içerisinde şuana kadar 95,5 kilometre yolun tamamlanıp konforlu ve kaliteli ulaşım sağlandığı belirtildi.

Açıklamada," 2024 yılı için 1. Kat ve 2. Kat asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Bu yılki program dahilinde köylerimizde toplam da 11,5 kilometre 1. Kat asfalt yolu tamamlarken 2. Kat asfalt olarak da 9 kilometrelik bir yol uzunluğunu tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 2024 yol onarım ve sıcak asfalt (BSK) çalışmalarımız ise halen köylerimizde sürdürüyoruz. 2024 yılında şuana kadar toplamda 50 km'lik yolda onarım çalışmamızı tamamladık. BSK sıcak asfalt olarak ise 25 kilometrelik yolu tamamlamış durumdayız. Kütahya İl Özel İdaresi, yapımını tamamladığı yollar ile vatandaşlarımızın konforlu bir şekilde ulaşım sağlamasına destek oluyor. Yapılan çalışmalarla birlikte kırsalda yaşayan vatandaşlarımız şehirlerarası yol kalitesinde hizmete kavuşmanın rahatlığını yaşıyor" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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