Kütahya'da 176 Hektar Tarım Arazisi Sulanacak

Kütahya'nın Emet ilçesi Sülye köyü Kovalıyeri deresi üzerinde inşa edilecek olan sulama göletinden 176 hektar tarım arazisinin sulanacağı bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesi Sülye köyü Kovalıyeri deresi üzerinde inşa edilecek olan ve ihalesi yapılan sulama göletinden 176 hektar tarım arazisinin sulanacağı bildirildi.

Sülye köyüne 5,2 kilometre mesafedeki Kovalıyeri deresi üzerinde yapılacak sulama göledinin toplam maliyeti 80 milyon TL. Gölet ihalesini kazanan firmaya 10 gün içeresinde yer teslimi yapılacak. 800 takvim gününde tamamlanacak gölet faaliyete geçtiğinde 176 hektar tarım alanı sulanacak. - KÜTAHYA