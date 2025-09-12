Haberler

Kütahya’da 112 Acil Sağlık İstasyonu İnşaatı Başladı

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi hayırsever iş insanlarının destekleriyle Zafertepe'de yapımı başlatılan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu inşaatı, Yönetim Kurulu tarafından ziyaret edilerek incelendi. Başkan Tolga Eskioğlu, istasyonun bölgeye acil müdahalede bulunma kapasitesi kazandıracağını belirtti.

Ziyaret kapsamında Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Tunahan Ergin ve Teknik Bölge Müdür Yardımcısı Burak Takıl, devam eden çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu Üyelerine detaylı bilgiler verdi. İnşaatın mevcut durumu ve planlanan süreç hakkında yapılan bilgilendirme sonrasında, istasyonun tamamlanmasının bölgeye sağlayacağı katkılar üzerinde duruldu.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunun hayata geçirilmesi için Kütahya Organize Sanayi Bölgesi olarak uzun süredir yoğun bir mesai harcadık. Bugün geldiğimiz noktada nihayet sonuca ulaştık ve istasyonun inşaatına başladık. Bu istasyon, hem Zafertepe mevkiine hem de Kütahya OSB'ye acil durumlarda en hızlı şekilde müdahale edebilecek kapasiteye sahip olacak. Yapım sürecinde Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin önemli katkıları oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, istasyonun en kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
