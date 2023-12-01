Kütahya çiftçisine 330 milyon TL'lik destek

2024 Yılı Ekim Sezonu çerçevesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde "Tohum, Fidan ve Bitki Koruma Ürünleri Dağıtım Töreni" düzenlendi.

2024 Yılı Ekim Sezonu çerçevesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde "Tohum, Fidan ve Bitki Koruma Ürünleri Dağıtım Töreni" düzenlendi.

Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, bu yıl üreticilere sağlanan 330 milyon TL destek ile tarım sektörünün güçlendirildiğini, 2024 yılı projelerinin de hazırlandığını aktardı.

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer ise güçlü bir Türkiye için güçlü tarım sektörünün önemine vurgu yaparak, Kütahya'nın ve Türkiye'nin tarımsal potansiyelini değerlendirmek gerektiğini söyledi.

Vali Musa Işın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği direktifleriyle Tarım ve Orman Bakanlığınca önemli hizmetler sunulduğunu belirterek, "Bizler de Kütahya'mızda tarımı daha ileri bir noktaya taşımak için Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle birlikte çeşitli projeler üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Törenin ardından üreticilere tohum, fidan ve bitki koruma ürünleri dağıtıldı.

Törene; AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura da katıldı. - KÜTAHYA