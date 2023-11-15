'Kuşak ve Yol' Uluslararası İş Birliği Zirvesi Forumu Gerçekleşti

Çin'in ulusal yüksek teknoloji girişimi Hinen, üçüncü 'Kuşak ve Yol' Uluslararası İş Birliği Zirvesi Forumu - 'Kuşak ve Yol' Girişimci Konferansının açılış etkinliğine katılarak imza töreni düzenledi.

'Kuşak ve Yol' Uluslararası İş Birliği Zirvesi Forumu (International Cooperation Summit Forum) gerçekleşti.

Kuşak ve Yol Uluslararası İş Birliği Zirvesi Forumu (International Cooperation Summit Forum) 150'den fazla ülkenin girişimcilerinin liderlerinin katılımı ile gerçekleşti. Çin'in ulusal yüksek teknoloji girişimi Hinen, üçüncü "Kuşak ve Yol" Uluslararası İş Birliği Zirvesi Forumu - "Kuşak ve Yol" Girişimci Konferansının açılış etkinliğine katılarak imza töreni düzenledi. - İSTANBUL