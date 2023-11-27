Kuşak ve Yol İnisiyatifi Üç Kıtada İşbirliği Ağına Dönüştü

Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Selçuk Çolakoğlu, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin son on yılda üç kıtaya yayılan kapsamlı bir işbirliği ağına dönüştüğünü ve yeni bir konsept yarattığını belirtti.

İSTANBUL, 27 Kasım (Xinhua) -- Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Selçuk Çolakoğlu, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin son on yılda üç kıtaya yayılan kapsamlı bir işbirliği ağına dönüştüğünü ve çok taraflı işbirliğinde yeni bir konsept yarattığını belirtti.

Çolakoğlu, "Son on yıldaki gelişmeleri analiz ettiğimizde, proje olarak ortaya konulan Kuşak ve Yol İnisiyatifi sadece küçük bir bölgede değil neredeyse üç kıtada bir işbirliği ağına dönüştü" dedi.

Akademisyen, bu yıl Beijing'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na yönelik yoğun uluslararası katılımın, inisiyatifin başarısına ilişkin çarpıcı bir gösterge olduğunu söyledi.

Çolakoğlu, "Kuşak ve Yol İnisiyatifi, ekonomiden diğer alanlara kadar bir işbirliği ağına dönüşerek Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere üç kıtayı kapsayan bir işbirliği merkezi haline geldi" dedi.

Akademisyen, geçmişte elde edilen başarıların yanı sıra inisiyatifin kazan-kazan anlayışı ile karşılıklı kalkınmaya dayanan umut verici konseptinden de övgüyle bahsetti.

Çolakoğlu, "Altyapı geliştirmeden yeşil büyümeye kadar daha pek çok proje var. Tamamlanmış çeşitli projeler de var ama önemli olan çok taraflı işbirliği için yeni bir konsept oluşturmak" dedi.

Küresel kalkınmanın güçlendirilmesinde 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu ve İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nın kritik rollerini vurgulayan Çolakoğlu, altyapı ve bağlanabilirlik gelişiminin öncelikli odak noktası olması gerektiğini söyledi.

Çolakoğlu, "Bu bağlamda, Türkiye'nin Orta Koridor Girişimi bir kesişme noktasında duruyor. Orta Koridor Girişimi ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi arasında uyumluluk ve işbirliği fırsatları mevcut. Şimdiye kadar hem Türkiye hem de Çin bu alanda işbirliğine yönelik çok olumlu bir duruş sergiledi" dedi.

2015 yılında Türkiye ve Çin arasında Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Orta Koridor Girişimi'nin Uyumlu Hale Getirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanmıştı.