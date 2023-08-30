Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıl dönümü kutlanıyor

Filistin-Çin Derneği Başkanı Adnan Samara, Arap ve Ortadoğu ülkelerinin Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nden büyük fayda sağladığını söyledi. Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin olağanüstü sonuçlar elde ettiği ve büyük bir kalkınma potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor.

1. Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile ilgili çeşitli görüntüler

Filistin-Çin Derneği Başkanı Adnan Samara, Arap ve Ortadoğu ülkelerinin Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nden büyük fayda sağladığını söyledi.

Bu yıl Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıl dönümü.

"Bence Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Çin'in dünyaya, hepimizin acı çektiği sömürgeci ülkelerden gördüklerimiz dışında, halklar arası işbirliği için de bir yol olduğunu ve bunun temel ilkelere dayandığını anlatmak için başlattığı dahiyane ve büyük bir girişim.

Arap ve Ortadoğu ülkeleri Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nden büyük faydalar sağladı. İlgili verileri incelediğinizde, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin olağanüstü sonuçlar elde ettiğini ve büyük bir kalkınma potansiyeline sahip olduğunu göreceksiniz. İnisiyatifin daha da gelişmesini umuyoruz çünkü küresel olarak çok kutupluluğa doğru gitme eğilimi yaşanırken arka planda büyük güçler arasında gerçek bir oyun dönüyor. Bu yüzden Çin ile karşılıklı fayda ve çeşitli ülkelerin iç işlerine karışmama temelinde bu tür bir işbirliğini geliştirmeyi umuyoruz.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi önerildiğinden bu yana, gelişmekte olan ülkelerde birçok önemli altyapı projesi hayata geçirildi. Birçok ülke Kuşak ve Yol işbirliğine dahil oldu. Başlangıçta az sayıda ülke katılırken şimdi pek çok ülke katılıyor; bu da Kuşak ve Yol'un başarılı, önemli ve faydalı olduğunu, dolayısıyla pek çok ülkenin bu büyük girişime katılmaya istekli olduğunu gösteriyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)