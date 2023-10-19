Kuşak ve Yol İnisiyatifi CEO Konferansı Gerçekleştirildi

Kuşak ve Yol CEO Konferansı, Salı günü Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleştirildi. Yabancı katılımcılar Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nden övgüyle bahsetti. Konferansa aralarında hükümet yetkilileri, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve tanınmış girişimcilerin de bulunduğu 1.000'den fazla kişi katıldı.

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1. Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile ilgili çeşitli görüntüler

4. Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile ilgili çeşitli görüntüler

Kuşak ve Yol CEO Konferansı, Salı günü Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleştirildi. Yabancı katılımcılar Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nden övgüyle bahsetti.

"İnisiyatifin olumlu etkisi birçok alanda kendini gösterdi. Sırbistan, başlangıcından bu yana Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne hem destek hem de katılım sağladı. İşbirliğimiz genel anlamda yukarı doğru bir ivme izliyor. İnisiyatife geçtiğimiz on yılda katıldık. Sırbistan'da Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında 60'ın üzerinde proje yürütüldü ve yaklaşık 16 proje halen devam ediyor. Çin iki yıldır Sırbistan'ın en büyük doğrudan yabancı yatırımcısı konumunda bulunuyor. Sonuç olarak, inisiyatif gerçekten sayısız fayda sağladı."

"Suudi Arabistan'da bizler başından beri kendisinden destek aldığımız Çin ile büyük bir ortaklığa ve ilişkiye sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Çünkü bu inisiyatif gerçekten de kalkınması ve ekonomilerini güçlendirmesi gereken pek çok ülkenin halkına hizmet ediyor."

Konferansa aralarında hükümet yetkilileri, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve tanınmış girişimcilerin de bulunduğu 1.000'den fazla kişi katıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)