Kuşak ve Yol Forumu sona erdi

2023 Bağlantılı Kara-Deniz Kalkınması için Kuşak ve Yol Forumu Perşembe günü Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde sona erdi.

Foruma katılan uzmanlar Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin getirdiği işbirliği fırsatlarından övgüyle söz etti.

SES 1 (İngilizce): DANİJEL NİKOLİC, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Kuşak ve Yol Enstitüsü Başkanı:

"Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni ilk andan itibaren destekliyoruz. İlk projelerden biri yüksek hızlı trenin inşasıydı. Bu, ekonominin, insan etkileşiminin ve daha iyi bağlantıların gelişmesini sağlayabileceğimiz bir şey. Kuşak ve Yol İnisiyatifi sadece bir ülkenin ya da bir grup ülkenin çıkarlarına dayanmayan nadir girişimlerden biri."

SES 2 (Çince): XU ERMİNG, Tayland Siam Düşünce Kuruluşu Başkanı:

"Çin Tayland'ın en büyük yatırımcısı konumunda. Dijital, elektronik, yeşil ve sağlık sektörlerinde işbirliği Tayland'ın ihtiyacı olan şeyler ve Çin de bu konularda büyük kabiliyetlere sahip. Tayland'ın yüksek taleplerinin ve Çin'in kabiliyetlerinin her iki tarafın kazançlı çıkması için iyi bir fırsat olacağını düşünüyoruz."

SES 3 (İngilizce): JORGE MALENA, Arjantin merkezli Uluslararası İlişkiler Konseyi Asya İşleri Komitesi Direktörü:

"Arjantin, Latin Amerika'da Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin bir parçası haline gelen ilk büyük ülke oldu. Örneğin, demiryolu altyapı projesinin başarılı bir şekilde geliştirilmesi Arjantin'in Asya pazarlarına ihracatına katkıda bulunuyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin gelişiminin tüm sonuçlarını göreceğimizden eminim. Bu daha fazla üretim, Latin Amerika'dan dünyaya ve özellikle de Asya pazarlarına daha fazla ihracatla ilgili olacak."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chongqing'den bildiriyor. (XHTV)