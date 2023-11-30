Kuşadası ve Selçuk Ticaret Odaları Arasında Kıyas Çalışması Gerçekleştirildi

Akreditasyon sistemi çalışmaları kapsamında, Kuşadası Ticaret Odası ve Selçuk Ticaret Odası arasında kıyas çalışması gerçekleştirildi. Her iki odanın süreç yönetimi, hizmet kalitesi anlayışı, yeni akreditasyon standartları ve risk yönetimleri ile ilgili görüşmeler yapıldı.

Akreditasyon sistemi çalışmaları kapsamında, Kuşadası Ticaret Odası ve Selçuk Ticaret Odası arasında kıyas çalışması gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon sistemi kapsamında çalışmalarını sürdüren Kuşadası Ticaret Odası ve Selçuk Ticaret Odası kıyas çalışmasında; her iki Odanın da süreç yönetimi, hizmet kalitesi anlayışı, yeni akreditasyon standartları ve risk yönetimleri ile ilgili karşılıklı görüşmeler sağlandı.

Selçuk Ticaret Odası'nda gerçekleşen çalışmaya; Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Danışmanı Didem Başdemir, Kalite Yönetim ve Akreditasyon Sorumlusu Merve Kahyaoğlu ve Ticaret Sicil personeli Burak Erkek ile Selçuk Ticaret Odası Genel Sekreteri Berrin Dereli, Ticaret Sicil Müdürü Ozan Çamlıca ve Danışman Birsen Baştan Tırıs katıldı. - AYDIN