Kuşadası Ticaret Odası Üyelerine Hukuki Destek Sunuyor

Kuşadası Ticaret Odası, üyelerine sağladığı hukuki destek hizmeti ile iş dünyasında güvenilir bir ortam oluşturmayı ve hukuki konularda destek sunmayı sürdürüyor. Üyeler, karşılaştıkları hukuki sorunlara dair bilgi sahibi olacak ve çeşitli konularda danışmanlık desteği alabilecekler.

Kuşadası Ticaret Odası, üyelerine yönelik sağladığı hukuki destek hizmetini sürdürüyor. Üyelerin karşılaştığı hukuki sorunlara profesyonel çözümler sunmak amacıyla, odanın hukuk danışmanı 15.00-16.00 saatleri arasında odanın merkezinde üyeleriyle buluşacak.

Kuşadası Ticaret Odası, üyelerine sağladığı hukuki destek hizmeti ile iş dünyasında güvenilir bir ortam oluşturmayı ve hukuki konularda destek sunmayı sürdürüyor. Hukuk danışmanı 16 Kasım Perşembe günü üyelerin iş dünyasındaki hukuki zorluklarını anlamak ve çözüm üretmek amacıyla odada bulunacak. Üyeler, karşılaştıkları hukuki sorunlara dair bilgi sahibi olacak ve çeşitli konularda danışmanlık desteği alabilecekler. Üyeler, bu fırsatı değerlendirmek için 0549 721 4298 numaralı telefondan randevu alarak hukuki destek alabilecek. - AYDIN