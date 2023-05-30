Kuşadası'nın Rich May şeftalisi ihraç ediliyor

Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nde yetişen Rich May şeftalisi toplanıp, Avrupa ülkeleri ve Rusya'ya ihraç ediliyor. Şeftali üreticileri, yüksek üretim maliyetleriyle mücadele ederken, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, çiftçinin yanında olduklarını belirtti.

Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nde yetişen 'Rich May' cinsi şeftalinin hasadına başlandı. Rich May şeftalisi toplanıp, kasalara yüklendikten sonra Avrupa ülkeleri ve Rusya'ya ihraç ediliyor.

Rich May cinsi şeftalinin, Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nde yaklaşık 20 bin dönümlük bir alanda üretimi yapılıyor. Lezzetiyle ön plana çıkan Rich May şeftalisinden bu yıl 25 bin ton rekolte bekleniyor. Kuşadası'nda yetişen şeftali, dünyaya ihraç ediliyor.

Davutlar Mahallesi'nin toprak ve mikro iklim açısından meyve yetiştiriciliğine uygun olduğunu belirten şeftali üreticisi Tarık Cebeci, şu bilgileri verdi:

"Bölgemiz, Türkiye'de şeftali hasadının Mersin'den sonra en erken yapıldığı yer. Bu da biz üreticilere avantaj sağlıyor. Bu yıl Rich May cinsi şeftalide rekolte çok iyi. Paketlediğimiz şeftalileri Rusya başta olmak üzere Avrupa Birliği ve dünyanın diğer ülkelerine ihraç ediyoruz. İç pazarda ise en çok İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerden talep alıyoruz. Vatandaşların bu yıl şeftalinin kilosunu pazarda 15-20 liradan satın alacaklarını tahmin ediyoruz."

"ÜRETİM MALİYETLERİ ARTTI"

Bölgede şeftali yetiştiren bir diğer üretici Gani Akgün ise ekonomik kriz nedeniyle üretim maliyetlerinin çok yükseldiğine dikkat çekti. Çiftçinin özellikle gübre ve zirai ilaç giderlerini karşılamakta zorlandığını aktaran Akgün, "Şeftali toplanırken yoğun bir emek ve iş gücü de istiyor. İşçi masraflarımız da geçen yıla göre iki kat arttı. Yine de şeftali üretiminden vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, hasat yapan şeftali üreticisini ziyaret etti. Kuşadası'nın sadece bir turizm kenti olmadığını kaydeden Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, şöyle konuştu:

"Davutlar Mahallesi'nde şeftalinin yanı sıra mandalina ve zeytin yetiştiriciliği de yapılıyor. Kuşadası Belediyesi olarak çiftçimizin her zaman yanındayız ve daha kaliteli, nitelikli tarım yapabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Şeftali hasadı çiftçimize, kentimize, ülkemize bereketli olsun."