Kuşadası'nın meyve bahçelerinde 'Rich May' şeftali hasadı başladı

Kuşadası'nın meyve bahçeleriyle ünlü Davutlar Mahallesi'nde 'Rich May' cinsi şeftalinin hasadına başlandı. Parlak kırmızı rengi, iriliği ve aromasıyla dikkat çeken Rich May şeftalisi, dalından özenle toplanıp kasalara yerleştirildikten sonra Avrupa ülkeleriyle Rusya'ya ihraç ediliyor.

Türkiye'de sahip olduğu doğal ve tarihi güzelliklerin yanı sıra mandalinasıyla da ünlü olan Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nde 'Rich May' cinsi şeftalinin hasadına başlandı. En önemli özelliği parlak kırmızı rengi, iriliği ve aroması olan şeftaliyi üreticiler, sabahın erken saatlerinde yetiştiği ağaçlardan özenle topluyor. Seçme işlemine tabi tutularak boylarına göre ayrılan sarı etli şeftaliler, kasalara yerleştirildikten sonra yurt içine ve yurt dışına gönderilmek üzere soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor. Hasat zamanından iki hafta sonra bile dalındaki gibi sert bir halde kalabilen Rich May cinsi şeftalinin, bölgede yaklaşık 20 bin dönümlük bir alanda üretimi yapılıyor. Lezzetiyle ön plana çıkan Rich May şeftalisinden bu yıl 25 bin ton rekolte bekleniyor.

'Bu yıl rekolte çok iyi'

Davutlar Mahallesi'nin toprak ve mikro iklim açısından meyve yetiştiriciliğine çok uygun olduğunu belirten şeftali üreticisi Tarık Cebeci, "Bölgemiz Türkiye'de şeftali hasadının Mersin'den sonra en erken yapıldığı yer. Bu da biz üreticilere avantaj sağlıyor. Bu yıl Rich May cinsi şeftalide rekolte çok iyi. Paketlediğimiz şeftalileri Rusya başta olmak üzere Avrupa Birliği ve dünyanın diğer ülkelerine ihraç ediyoruz. İç pazarda ise en çok İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerden talep alıyoruz. Vatandaşların bu yıl şeftalinin kilosunu pazarda 15-20 liradan satın alacaklarını tahmin ediyoruz" dedi.

'Üretim maliyetleri arttı'

Bölgede şeftali yetiştiren bir diğer üretici Gani Akgün ise, son dönemde üretim maliyetlerinin çok yükseldiğine dikkat çekti. Çiftçinin özellikle gübre ve zirai ilaç giderlerini karşılamakta zorlandığını belirten Akgün, "Şeftali toplanırken yoğun bir emek ve iş gücü de istiyor. İşçi masraflarımız da geçen yıla göre 2 kat arttı. Yine de şeftali üretiminden vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

'Hasadınız bereketli olsun'

Hasat yapan şeftali üreticisini Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel de ziyaret etti. Kuşadası'nın sadece bir turizm kenti olmadığını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, "Davutlar Mahallesi'nde şeftalinin yanı sıra mandalina ve zeytin yetiştiriciliği de yapılıyor. Kuşadası Belediyesi olarak çiftçimizin her zaman yanındayız ve daha kaliteli, nitelikli tarım yapabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Şeftali hasadı çiftçimize, kentimize, ülkemize bereketli olsun" dedi. - AYDIN